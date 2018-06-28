Перхоть на голове причиняет человеку немало хлопот, она неэстетична, доставляет дискомфорт и часто сопровождается зудом.

Как же ее лечить? Чтобы помочь вам, мы нашли все рецепты и секреты, которые можно использовать дома — это огромное количество масок, настоек, смесей, растираний. С помощью этих народных средств вы сможете быстро вылечить себорею и надолго о ней забыть. А некоторые способы дадут результат даже за 1 день.

Далее — 83 эффективных рецепта, которые реально помогут убрать перхоть и навсегда о ней забыть.

Сок огурцов

Натереть 300г свежих огурцов, смешать полученный сок с 70г водки. Перед каждым мытьем волос втирать в корни в течение 3-4 минут. После подержать 10-15 минут и смыть.

Хранить состав в закрытой посуде в холодильнике.

Хозяйственное мыло

В состав хозяйственного мыла входят насыщенные жирные кислоты, которые обволакивают каждый волос, питают и увлажняют. Считается что оно помогает быстро избавиться от перхоти, а также восстановит поврежденные и сухие волосы.

Чтобы ваша шевелюра не выглядела пересушенной, мыть голову хозяйственным мылом следует не чаще одного раза в неделю. При этом мыть волосы нужно не самим мылом, а заранее подготовленным мыльным раствором. В качестве профилактики в дальнейшем такое мыло можно применять один раз в три недели.

Маска из лука

Можно сделать луковую маску.

Отжимаем сок из луковиц. Приблизительно 3 ст.л. необходимо хорошо втереть в кожу головы, а затем укутать полотенцем и оставить на один час. После этого можно помыть волосы шампунем.

Большое содержание микроэлементов и витаминов в луковом соке способствует исчезновению перхоти, восстановлению здорового кожного покрова головы, а также защищает волосы от выпадения и придает шевелюре блеск.

Лимонный сок

Сок одного лимона разведите в равном количестве воды и втирайте в чистую кожу головы. Через 20 минут смойте. Повторяйте процедуру 2 раза в неделю.

Зеленые яблоки

Чтобы устранить перхоть и назойливый зуд, сделайте маску из зеленых яблок.

1-2 яблока нужно измельчить в пюре и влить несколько капель масла чайного дерева. Обрабатывают корни и укрывают шапочкой из полиэтилена, спустя 30 минут смывают теплой водой.

Маска с яблочным уксусом

Обычный яблочный уксус является отличным лечебным средством. Он прекрасно борется с признаками перхоти, укрепляет волосы, делая их довольно мягкими и шелковистыми.

Для приготовления лечебной маски потребуется половина стакана обычного яблочного уксуса и столько же воды. Слегка подогретую жидкость наносим непосредственно на кожу головы и затем оставляем на один час. Затем смываем уксус любым шампунем.

Яблочный уксус поможет устранить омертвевшие клетки, а также защитит волосы от выпадения.

Свекольный сок

Нанести на волосы свежевыжатый свекольный сок. Через час смыть шампунем. Лучше самодельным: яйцо, щепотка буры (тетрабората натрия) и немного воды.

Аспирин

Нужно взять 2 таблетки ацетилсалициловой кислоты, хорошо их растолочь, а затем добавить в шампунь, необходимый для одного раза мытья волос. Полученную смесь втирть в голову, а через 10 минут обязательно смыть. Очень важно, чтобы на волосах совершенно не осталось частичек кислоты, поскольку она может сжечь их.

Стоит отметить, что на тонких волосах такое средство применять не рекомендуется. Наиболее предпочтителен данный метод лечения при жирном типе перхоти. Шампунь с аспирином помогает снять шелушение и зуд. Также можно приобрести препарат «Сульсена», который эффективен в борьбе с грибком и препятствует образованию новых белоснежных «хлопьев» перхоти.

Луковая шелуха

Целебным эффектом обладает обычная луковая шелуха. При регулярном применении отвара из нее можно за минимальное количество времени избавиться даже от сильной перхоти. Кроме этого, луковый отвар существенно улучшает состояние кожи головы, ускоряет рост волос.

Для приготовления отвара берем небольшую горсть луковой шелухи, заливаем её одним полным стаканом теплой воды и ставим смесь на огонь примерно на 10 минут. Полученную настойку следует тщательно втирать в корни волос.

Крапива с маслом

При сухой себорее 3 столовых ложки травы заливаются половиной стакана растительного масла. Смесь должна простоять неделю в темном и прохладном месте, после чего ее можно использовать, втирая в кожу головы перед каждым мытьем.

Массаж с яблочным уксусом

Помассировать кожу головы перед мытьем яблочным уксусом в течение 1-3 минут.

Отвар крапивы

Крапива является очень эффективным средством в борьбе с себореей.

Три столовых ложки крапивы залейте литром крутого кипятка. Оставьте на 1 час под крышкой. Процедите.

Использовать настой нужно в самом конце мытья головы или купания. На чистые волосы медленно тоненькой струйкой вылейте отвар, одновременно массируя кожу головы. Отвар должен полностью смочить волосы и кожу. Если волосы очень длинные и густые, количество отвара нужно увеличить. Отвар не смывается с головы, волосы отжимаются и закутываются полотенцем.

Крапива настолько благотворно действует на волосы, что этот рецепт можно использовать постоянно.

Крапива и другие травы

Отвар из крапивы, мать-и-мачехи, хмелевых шишек и ромашки. 1 ст. л. травяной смеси залить крутым кипятком и настоять 1 час. Настоем ополаскивают пряди после каждого мытья.

Сок свежей крапивы

В кожу за 30 минут до мытья волос втирают сок свежей крапивы.

Отвар ромашки

Прекрасным бактерицидными свойствами, что особенно актуально при перхоти, обладает ромашка. Кроме того, она успокаивающе действует на кожу.

Для отвара берется три столовых ложки цветов, заливаются литром холодной воды, и ставится на водяную баню. Отвар кипятится в течение 15 минут, после чего процеживается и используется также, как настой крапивы:

На чистые волосы медленно тоненькой струйкой вылейте отвар, одновременно массируя кожу головы. Отвар должен полностью смочить волосы и кожу. Отвар не смывается с головы, волосы отжимаются и закутываются полотенцем.

Свежеприготовленное репейное масло

Приготовьте самостоятельно репейное масло, которое отлично помогает от перхоти.

В мае или в сентябре (только в эти месяцы!) выкопайте корень репейника. Промойте, тщательно очистите от земли. Прокрутите на мясорубке или очень мелко нарежьте ножом. Заполните пол-литровую банку и залейте растительным маслом. Лучше всего для этих целей использовать льняное или оливковое масло, но подойдет и подсолнечное. Накройте бумагой или тканью и поставьте в темное прохладное место на 3-4 недели.

После этого масло нужно процедить в чистую посуду и использовать по назначению:

Перед мытьем головы в течение 15-20 минут очень медленно втирайте его в кожу головы мягкими круговыми движениями. После чего закутайте голову пленкой и полотенцем на 1 час.

Процедуру рекомендуется проводить не реже 1 раза в неделю на протяжении 2-3 месяцев.

Репейное масло из аптеки

Обыкновенное репейное масло можно приобрести в любой аптеке. Чтобы достичь хороших результатов в борьбе с себореей, рекомендуется делать маски на протяжении трех недель. Имейте в виду — репейное масло не допустимо к применению на жирных волосах, поскольку они будут выглядеть неухоженными и грязными.

Данное средство нужно втирать в кожу головы просто руками или специально предназначенной для волос щеточкой. Затем обязательно надеть шапочку или обычный целлофановый пакет, а сверху обернуть голову подходящим по размеру полотенцем. Через полчаса репейное масло можно с волос смыть любым подходящим шампунем. Масло должно слегка утяжелить волосы.

Курс лечения репейным маслом можно повторить после небольшого перерыва для достижения стойкого эффекта.

Смесь желтка с репейным и касторовым маслом

2 ложки касторового или репейного масла смешиваются с желтком. Можно добавить экстракт лаванды или розмарина. Наносится на 1-2 часа. Курс лечения составляет 2-3 раза в неделю до полного выздоровления. Устраняет сухую перхоть.

Миндальное масло

При лечении перхоти миндальное масло можно использовать даже в чистом виде. Несколько раз в день рекомендуется расчесывать волосы, предварительно капнув на гребень пару капель.

Кроме этого можно смешать миндальное масло с любым эфирным маслом в соотношении 2:1, добавить немного сока лимона и масла бергамота. Такая маска замечательно увлажняет кожу головы, стимулирует рост и повышает эластичность волос, одновременно препятствуя появлению перхоти.

Настойка репчатого лука

При жирной себорее эффективны втирания настоя на основе репчатого лука.

Возьмите луковицу средней величины, протрите ее на терке, добавьте 5-7 мелкоизмельченных листьев крапивы и столовую ложку свежих цветов ромашки. Залейте стаканом кипятка. Дайте настояться в течение часа, процедите и в течение 15-20 минут медленно втирайте в кожу головы, одновременно массируя ее. Смойте шампунем и ополосните обычным способом.

Маска из лука, меда и желтка

Успокоить зудящую кожу головы и вылечить перхоть поможет маска из сока одной маленькой луковицы, желтка и столовой ложки меда. Ее нужно наносить на кожу головы перед мытьем на 30-50 минут. Для заметного эффекта маску следует повторять каждые 2-3 дня. Всего следует сделать 10 процедур.

Единственным ее недостатком является то, что запах лука будет проступать на влажных волосах примерно в течение полугода после окончания лечения. Сухие волосы никаких посторонних запахов содержать не будут.

Маска с луком, касторовым маслом и водкой

Несмотря на свой не очень приятный аромат, такая маска весьма эффективна.

Необходимо потереть одну луковицу на терке, чтобы получить 1 ст.л. сока. Затем к соку добавить 1 ст.л. касторового масла и 2 ст.л. водки. Полученную смесь тщательно втирать в волосы и держать под утепляющим колпаком не менее одного часа, после чего её можно смыть шампунем.

Для окончательного удаления лукового запаха, можно ополоснуть волосы лимонным соком. Чтобы перхоть быстрее исчезла, такую луковую маску желательно делать 2 раза в неделю.

Добавление никотиновой кислоты в маски

Никотиновая кислота, более известная как витамин В3 или РР. Нормализуя окислительные процессы, она очень эффективно работает против перхоти. Нам нужна ее жидкая форма — купите в аптеке или косметическом магазине 5-6 ампул, этого хватит на один курс, стоят они дешево. Если вы используете маски, то просто добавляйте несколько капель в готовые составы, эффективность масок возрастет.

Никотиновая кислота в чистом виде

Второй вариант — наносить кислоту непосредственно на кожу головы с помощью пипетки.

Маска с никотиновой кислотой и маслами

Масла и никотиновая кислота – отличный дуэт против перхоти и тусклости волос. Для приготовления маски вам понадобится 2 ст. ложки репейного масла и 10 капель эфирного масла чайного дерева.

Репейное масло подогрейте на водяной бане до температуры тела, потом добавьте ампулу никотиновой кислоты и эфирное масло чайного дерева. Половину смеси тщательно вотрите в кожу головы, остальное с помощью расчески распределите по всей длине волос. Через час вымойте голову с шампунем.

Дегтярное мыло

Такое проверенное средство не вызывает аллергических реакций и способствуют заживлению мелких трещин на коже головы. Оно очень эффективно при избавлении от перхоти, благодаря высокому содержанию уникальных природных компонентов.

Следует хорошо намочить волосы, нанести дегтярное мыло на корни, а затем вспенить по всей длине волос. Через пару минут обязательно смойте его.

После использования такого мыла рекомендуется нанести бальзам или питательную маску. Через две недели регулярного применения перхоть постепенно исчезнет с кожи головы.

Березовый деготь

Маску из березового дегтя применяют в том случае, если перхоть появилась резко, и проблем с повышенной жирностью волос ранее не было.

Рецепт маски:

150 грамм водки,

15 грамм репейного масла,

5 капель дегтя.

Наносится на чистую кожу головы на 15 минут. Смывается шампунем дважды.

Лимонный отвар

Лимон считается эффективным средством против себореи.

Для приготовления лимонного отвара необходимо срезать кожуру с четырех лимонов, залить её одним литром теплой воды и затем поставить на огонь. После закипания следует варить смесь в течение 20 минут. Затем лимонный отвар остужаем, аккуратно процеживаем и ополаскиваем им волосы по всей их длине.

Данную процедуру желательно повторять один раз в 7 дней.

Маска с лимоном и оливковым маслом

Сделайте простую маску, соединив свежий сок от половины лимона с 4 ст.л. оливкового масла.

После натирания кожи головы таким средством, обязательно накрыть волосы любым полиэтиленом пакетом, сверху — полотенцем. Через один или полтора часа маску можно смыть шампунем. Для достижения хороших результатов данную маску можно делать три раза в неделю.

Лимон и желтки

Сок лимона смешивается с двумя желтками. Добавляется 2-3 капли чайного дерева и эвкалипта. Маска тщательно втирается в голову. Время воздействия 2-3 часа.

Лимонно-кофейный пилинг

Очистите пару лимонов от кожуры, натрите ее на терке и подсушите в духовом шкафу или же просто оставьте в блюдце с цедрой на столе. К 2 ст. л. сухой цедры добавьте столько же кофейной гущи, перемешайте и нанесите на кожу головы, разделив волосы на проборы. После массажа, хорошо промойте волосы, при необходимости воспользуйтесь шампунем.

Маска с медом, лимонным соком и оливковым маслом

Возьмите в равных пропорциях мед, оливковое масло и лимонный сок. Смешайте, обработайте кожу головы и подержите 20 минут. Затем ополосните теплой водой.

Лимонный сок, сметана, алоэ и мед

Если у вас жирные волосы и сильная перхоть, то смешайте пропорционально: лимонный сок, сок алоэ, сметану, мед. Затем добавьте один или два растертых зубчика чеснока в данный состав. Втирайте за пол часа до мытья головы.

Сок алоэ

Для приготовления средства берем пару мясистых листьев алоэ, отжимаем сок и втираем его в кожу головы абсолютно перед каждым мытьем волос. Держать сок алоэ на волосах рекомендуется не менее одного часа хотя бы 3 раза в неделю.

Процедура должна быть регулярной. Кроме отсутствия перхоти, вы сможете отметить и быстрый рост волос.

Маска с алоэ

Очень популярен рецепт маски с соком алоэ (5 частей) и спиртом (1 часть). Смешав ингредиенты в указанной пропорции, нужно втирать полученную смесь в кожу головы через день.

Раствор можно приготовить с запасом, т. к. он прекрасно хранится в темном прохладном месте.

Йогурт

Самая простая маска – кефир или натуральный йогурт. Его наносят на всю длину волос и кожу головы, через четверть часа смывают.

Маска с йогуртом и перцем

Натуральный йогурт способствует возобновлению нормальной микрофлоры организма, но не только внутри, а и снаружи. Для волос очень полезна йогуртовая маска. Возьмите:

черный молотый перец – две ст. ложки;

йогурт без наполнителя – 150 грамм.

Смешайте ингредиенты и нанесите маску на волосы. Замотайте полотенцем и держите один час. Смойте обычным шампунем.

Маска с йогуртом и лимонным соком

Избавить голову от перхоти и вылечить волосы поможет маска из стаканчика натурального йогурта (его можно купить или приготовить самостоятельно) и 1-2 столовых ложек лимонного сока. Если волосы очень жирные, количество сока можно увеличить вдвое.

Ингредиенты нужно смешать до однородности и нанести получившуюся смесь на чистую кожу головы. После надеть утепляющий колпак и подождать 40-50 минут. Затем состав можно смыть с волос обычным шампунем.

Кефирная маска

Достаточно одного стакана свежего кефира. Его рекомендуется нанести на кожу головы и волосы по всей длине, а затем оставить на полчаса под утепляющим колпаком. Кефирная маска смывается всегда просто теплой водой без применения шампуней и ополаскивателей.

Такую эффективную маску можно делать примерно 2-3 раза в неделю, а далее в профилактических целях — обязательно один раз в месяц.

Маска из кефира и оливкового масла

Смешайте ингредиенты:

5 ст. ложек кефира,

1 ст. ложку оливкового масла,

1 яичный желток.

Нанесите маску на немытую кожу головы, аккуратно втирая. Через час смойте маску. Используйте средство 2 раза в неделю.

Кора дуба

Ополаскивание кожи головы отваром коры дуба помогает справиться с жирной себореей.

Три столовых ложки коры заливается литром воды. После 15-минутного кипячения отвар настаивается в течение получаса и затем процеживается. Ополаскивать им голову можно после каждого мытья на протяжении 1-2 месяцев.

Масло лаванды

Его рекомендуется смешивать с шампунем в профилактических целях. На колпачок шампуня достаточно трех капель. При себорейном дерматите лавандовое масло можно оставлять на волосах в течение всей ночи.

Белая глина

Избавиться от сухой перхоти поможет следующий рецепт – 2 ст. л. белой глины разведите теплой минеральной водой (без газа) до пастообразного состояния, добавьте желток одного яйца и 5 капель эфирного масла лаванды.

Полученную смесь нанесите на влажные волосы, помассируйте, подержите еще 20 минут, затем смойте теплой водой.

Глина «забирает» все загрязнения, очищает поры и питает корни волос минералами и полезными витаминами.

Масло чайного дерева

Содержит терпиенолы, которые оказывают отрицательное воздействие на грибок, отвечающий за появление себореи.

При использовании необходимо смешать несколько капель масла с одноразовой дозой шампуня, оставить его на волосах, приблизительно на 10 минут, после чего смыть.

Для существенного усиления эффекта рекомендуется помешивать масло чайного дерева в ополаскиватель или в бальзам для волос. При регулярном применении перхоть исчезнет через 1-2 недели.

Овсяный пилинг

Отлично очищает поры, стимулирует питание волосяных луковиц и избавляет от перхоти.

Для пилинга перемелите в кофемолке 2 ст. л. геркулесовых хлопьев. При жирной перхоти разведите хлопья минеральной водой без газа или же зеленым чаем, при сухой перхоти – молоком. У вас должна получиться кашицеобразная масса. Добавьте в нее 5 капель эфирного масла чайного дерева. Нанесите состав на кожу головы и помассируйте, После смойте пилинг теплой водой.

Чайный гриб

Втирайте в чистую кожу головы настой чайного гриба около 2-3 минут с последующим ополаскиванием волос.

Масло жожоба

Оно прекрасно очищает кожу головы, освобождая волосяные луковицы от закупоривания, а также является незаменимым продуктом в борьбе с перхотью.

Рекомендуется как минимум один раз день расчесывать волосы гребнем, на который заранее было накапано 4 капли масла жожоба.

Также можно делать массаж головы за 10 минут до мытья.

Эффективным средством является ночная маска.

После исчезновения перхоти, можно добавлять масло жожоба в шампунь в профилактических целях.

Чистотел

Заварить 1с.л. сухой травы чистотела половиной стакана кипятка, настоять 15 минут, процедить. Добавить 300г мякиша ржаного хлеба. Через 10 минут перемешать, нанести массу на влажные волосы, обернуть полиэтиленом и полотенцем. Через полчаса промыть голову теплой водой без использования шампуня.

Маска из морской соли и хлеба

Эффективная маска на основе морской соли, желтков и хлеба.

Для этого берут 2 куриных желтка, 1 ч.л. морской соли и 3 размоченных кусочка ржаного хлеба. Полученную кашицу наносят на волосы и оставляют на 40-50 минут. Затем маску нужно хорошо смыть, а волосы обязательно ополоснуть холодной водой.

Ржаной хлеб

Удалить появившуюся перхоть можно простым способом – вымыть голову растворённым в кипятке ржаным хлебом. Рецепт для одного мытья:

200 г чёрного хлеба поместить в 0,5 л кипятка, дать остыть, затем использовать его в качестве мыла (шампуня). После этого волосы надо тщательно прополоскать, бережно высушить не горячим феном и расчесать.

Сухая морская соль

Можно попробовать прибегнуть к морской соли. Большое количество микроэлементов, находящихся в ней, благотворно влияют на кожу головы, способствуя своевременному удалению отмерших чешуек. Вот почему этот компонент входит в состав многих косметических масок. За счет нормализации жирового баланса кожи, перхоть исчезает полностью.

Морскую соль можно втирать в голову в чистом виде.

Раствор морской соли

Самое доступное и простое средство. Растворите 1 ст. ложку соли в 0,5 л воды. Обработайте волосы и через 10 минут смойте.

Касторовое масло

Оно отлично питает кожу головы, укрепляет волосы и помогает бороться с проявлениями себореи.

Такое масло следует наносить на кожу и слегка втирать. Эту процедуру рекомендуется проводить приблизительно за полчаса до мытья волос.

Касторовое масло можно использовать в комплексе с другими современными фармацевтическими препаратами.

Оливковое масло и лимон

Хорошо прогрейте чашку, влейте 4-6 ст. л. оливкового масла (можно использовать касторовое) и сок половины лимона. Смесь втирают в кожу за несколько часов до мытья волос и укутывают целлофаном и полотенцем. Через 2-3 часа моют волосы с шампунем.

Желток и лимон

Смешать 2 желтка и сок половины лимона. В смесь добавить 1 ст. л. репейного масла (можно использовать оливковое или касторовое). Маской обработать кожу и корни локонов, через 40-45 минут смыть теплой водой.

Дрожжи и касторовое масло

Смешать 2 ст. л. дрожжей (сухих) и 4 ст. л. сливок с высоким процентом жирности, добавить чайную ложку жидкого меда и настоять полчаса. Затем в смесь добавить касторовое масло (1 ст. л.). Маской обработать кожу головы и через 45 минут смыть теплой водой.

Касторовое масло, чай и водка

Смесь из касторового масла, заварки из черного чая и водки в равных частях также помогает победить перхоть.

Полученную массу, слегка втирая, наносят на кожу головы и оставляют для воздействия на полтора — два часа. Затем нужно вымыть голову с шампунем. Эту маску можно применять через день.

Маска из оливкового масла

Подогрейте масло до комнатной температуры, нанесите на голову. Обмотайте волосы полиэтиленовым пакетом, оставьте на 2-3 часа. После тщательно вымойте шевелюру.

Массаж головы с оливковым маслом

Оливковое масло поможет предохранить кожу головы от сильного шелушения и пересыхания, что не допустит появления перхоти.

Можно делать ежедневный массаж головы с хорошим оливковым маслом. После такого массажа можно обернуть голову простым вафельным полотенцем и оставить на 30 минут.

Оливковое масло благотворно влияет на здоровье волос, прекрасно защищая кожу. Его также можно применять в качестве профилактики от себорейного дерматита.

Маска на основе раствора салициловой кислоты

В продаже много шампуней, в составе которых есть этот ингредиент, но приготовить маску в домашних условиях быстрее и дешевле.

Необходимо смешать 1 желток, чайную ложку раствора салициловой кислоты и обработать корни волос. Через 40 минут маску смывают. Делать ее нужно дважды в неделю.

Хна

Покупать нужно бесцветную хну. Маску готовят следующим образом: 3 ст. л. хны разводят водой до консистенции сметаны, настаивают 5-10 минут и втирают в кожу, оставляя на 3-4 минуты.

Для большей эффективности волосы укутывают полиэтиленовой шапочкой и полотенцем. Маску обогащают эфирным маслом эвкалипта (не более 5 капель).

Горчичная маска

Она достаточно эффективна при жирном типе себорейного дерматита. Необходимо сразу упомянуть, что при чувствительной коже и склонности к различным аллергическим реакциям, горчичные маски категорически противопоказаны. Будьте очень осторожны с пропорциями, чтобы не сжечь случайно волосы. При секущихся кончиках обязательно добавляйте в горчичную маску немного качественного оливкового масла.

Для приготовления маски берем:

2 ст.л. сухой горчицы,

50 граммов порошка бесцветной хны,

2 ст.л. любого меда,

1 куриный желток.

Все имеющиеся компоненты смешиваем до получения сметанообразной массы. Помимо этого можно добавить пару капель любого ценного эфирного масла.

Маска должна находиться на волосах около одного часа, укутанная под полотенцем. Затем её можно смыть шампунем. Правильное использование такой маски способствует полному избавлению от перхоти, а также придаст волосам густоту и блеск.

Облепиховое масло

Наряду со стимуляцией роста и укреплением волос, облепиховое масло предотвращает появление перхоти. Оно обладает мощным регенерирующим свойством, а также способствует обновлению кожи и удалению отмерших чешуек.

В сочетании с оливковым маслом, облепиховое даёт более заметные результаты.

Следует взять одну часть облепихового и смешать с 6 частями оливкового масла. Полученную смесь нанести в виде легкой маски на волосы и затем оставить на 40 минут, После этого смыть.

Процедуру необходимо повторять дважды в неделю на протяжении двух месяцев.

Эфирное масло

Избыточное отслаивание эпителия на голове поможет нормализовать любое эфирное масло. Наиболее часто используемые средства от перхоти — это эфирные масла на основе кипариса, кедра, герани, эвкалипта, иланг-иланга, мелиссы, розмарина и хмеля. Достаточно добавить всего лишь 2-4 капли такого средства в ваш шампунь или ополаскиватель, чтобы белоснежные хлопья исчезли с ваших волос.

Также можно нанести несколько капель любого ароматного эфирного масла на пальцы и растереть кожу головы после мытья волос.

Эфирное масло шалфея и розы

Для приготовления такого средства потребуется:

1 капля масла розы

5-6 капель эфирного масла шалфея,

1 ч.л. спирта,

2 желтка.

Масла необходимо растворить в 1 ч.л. чистого спирта. Затем взять 2 желтка и взбить их миксером. В полученную яичную смесь влить масляно-спиртовой раствор.

Такой самодельный шампунь нисколько не уступает по эффективности многим современными косметическим средствам по уходу за волосами. Он отлично справится с задачей лечения перхоти. Его можно использовать ежедневно, не боясь нанести вред даже тонким волосам. Буквально через одну неделю применения вы сможете оценить результаты.

Желток и эфирное масло

Это шампунь от жирной перхоти. Смешайте желток двух яиц с 1 ст. л. водки или коньяка, добавьте 5 капель эфирного масла эвкалипта или розмарина. Нанесите смесь на кожу головы и всю длину волос, помассируйте, затем смойте теплой водой.

Уксус

Потребуется смешать 250 мл воды с 2 ст.л. уксуса. Готовым раствором обработать волосы, втирая средство в голову и по всей длине локонов. Хорошо оставить раствор на ночь, а утром обильно смыть теплой водой.

Кокосовое масло

Основное преимущество использования кокосового масла — наличие в нем большого количества среднецепочечных триглицеридов. Именно они оказывают антибактериальный эффект на волосы и стимулируют рост. Кокосовое масло эффективно не только при лечении перхоти, но и при многочисленных кожных инфекциях. Оно способно проникать глубоко в волосяной фолликул, возвращая силу и блеск.

Ежедневное использование шампуней с добавлением кокосового масла является отличным профилактическим и защитным средством против сильной перхоти и истончения волос.

При чрезмерной сухости кокосовое масло наносят на кожу головы легкими массирующими движениями. Также можно смешать масло с лимонным соком в обязательно равных пропорциях, чтобы перхоть не появлялась вновь.

Раствор соды

От избыточного количества омертвевших клеток и от грибка может спасти маска из пищевой соды: сода (1 ст.л.) + вода (200 мл). Если мыть полученным раствором голову каждый день без использования шампуня, то можно восстановить жировой баланс кожи и избавиться от перхоти.

Шампунь с содой

Смешать столовую ложку своего шампуня с чайной ложкой пищевой соды и вымыть смесью голову. Этот способ подойдет обладательницам любого типа волос.

Часто вместо соды к шампуню добавляют молотый кофе. Такой вариант пилинга неплох, но смывать его гораздо труднее.

Соль

Солевой раствор тоже можно применять при любом типе перхоти. Смесь состоит из поваренной соли и воды в равных долях. Ингредиенты нужно перемешать и после этого нанести получившийся раствор на кожу головы, немного помассировать и через 5 минут смыть.

Корень лопуха

Нормализует секрецию сальных желез и предотвращает появление перхоти.

Возьмите 0,5 кг лопуха и варите в 3 л воды. После того как вода закипит, томите отвар еще 6 часов. Когда остынет, процедите.

Получившимся отваром обрабатывайте корни каждый день и смывайте обязательно водой. Шампунем пользоваться не желательно.

Настой из шишек хмеля

1 столовую ложку шишек заварить 1 стаканом кипятка. Настоять 40 минут. Нанести на голову. Через час смыть.

Льняное масло

В отличие от других масел, льняное способно быстро нормализовать удаление отмерших клеток с кожи головы. Оно хорошо впитывается, а самое главное — без труда смывается.

При лечении перхоти сухого типа рекомендуется масло сначала подогреть, а затем втереть в корни волос массажными мягкими движениями и оставить на 20 минут. Смывается масло негорячей проточной водой с использованием подходящего шампуня. Чтобы клетки кожи быстрее регенерировались, льняное масло можно смешать с касторовым или репейным.

Такую процедуру нужно повторять 3 раза в неделю и желательно на протяжении целого месяца. Для профилактики курс лечения можно повторить через полтора месяца.

Яичная маска

Смешать сок одного лимона с двумя куриными желтками и добавить немного оливкового масла.

Полученную смесь следует тщательно втереть в кожу и в корни волос и оставить на пол-часа. Затем маску смыть без использования шампуня.

Процедуру можно проводить один раз в неделю.

Маска с мёдом

Ингредиенты:

1 яичный желток,

2 ст.л. нарезанного зелёного лука

2 ст.л. хорошего качественного меда.

Способ приготовления и применения:

Зеленый лук нужно тщательно растереть с желтком и потом добавить мед. Втирать полученную маску нужно в кожу голову примерно 10 минут легкими массажными движениями. Сверху на голову надеть специальную защитную шапочку и укутать полотенцем. Оставить медовую маску на волосах на один час. Смыть смесь можно простой водой или шампунем.

Имбирь

Очистите 2-3 корня имбиря, выдавите сок. В готовый сок добавьте пару ложек оливкового масла. Аккуратно все вотрите в голову на 5-10 минут. После помойте голову шампунем. Помогает за 1 день.

Настойка календулы

Смешайте ингредиенты: 1 ст. ложку растительного масла, 1 ст. ложку настойки календулы, 1 яичный желток. Нанесите состав маски на немытую кожу головы и через час смойте маску. Используйте средство 2 раза в неделю.

Маска из черной глины

Разведите черную глину теплой водой до консистенции сметаны. На чистую кожу головы нанесите маску. Наденьте защитную шапочку. Через 30 минут смойте маску. Повторяйте процедуру каждые 4-5 дней.

Маска из черной и зеленой глины

Смешайте в равных частях черную и зеленую глину и разбавьте кипяченой водой до консистенции сметаны. После мытья головы нанесите на кожу и наденьте защитную шапочку. Через 30 минут смойте маску.

Отвар из корня аира

4 ст. л. измельченного корня заливают половиной литра воды и кипятят четверть часа. Отвар остужают и ополаскивают и волосы после каждого мытья. Отвар также втирают в кожу, оставляют на 30 минут и смывают водой с добавлением нескольких капель лимона.

Чабрец

Очень эффективное средство широкого спектра действия. В 0,5 л воды нужно добавить 4 ст. ложки чабреца. Кипятите на медленном огне 10минут, затем процедите и обработайте волосы. Можно использовать отвар вместо ополаскивателя.

Календула

Отличное средство для лечения перхоти. Заварите 1ст. ложку сухой календулы в 0,5 л воды. Дайте настояться пол часа, затем обработайте корни. Повторять процедуру 3 раза в неделю.

Шампуни

Также хорошо помогают шампуни при проявлении перхоти.